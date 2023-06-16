«Аэрофлот» планирует выкупить 47 самолетов и передать их новой лизинговой компании

Авиакомпания «Аэрофлот» ведет переговоры о выкупе 47 самолетов и для этого обсуждает страховое урегулирование с иностранными лизингодателями. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов»,— сказал гендиректор «Аэрофлота». Он добавил, что процесс переговоров находится «в достаточно активной фазе».

Финансирование выкупа самолетов будет произведено за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Затем выкупленные самолеты перейдут новой лизинговой компании, которая обеспечит возврат средств ФНБ.

«В конечном итоге эта компания станет кэптивной (страховая компания, принадлежащая материнской структуре.— "Ъ") для "Аэрофлота"»,— пояснил Сергей Александровский. При этом он отметил, что другие перевозчики тоже общаются с лизингодателями на тему страхового урегулирования и, скорее всего, рассмотрят вариант создания лизинговых компаний и последующей передачи им самолетов.

Для выкупа самолетов у лизингодателей правительство выделило 300 млрд руб., сообщалось в марте этого года. Предполагается, что для выкупа авиакомпании смогут получить средства ФНБ по ставке 1,5% в течение 15 лет. В 2022 году «Аэрофлот» выкупил из финансового лизинга 18 самолетов.

О том, как авиакомпании ищут способ договориться с западными лизингодателями,— в материале «Платежам за самолеты выбирают выражения».

Анастасия Ларина