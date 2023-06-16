Силуанов допустил увеличение взноса в бюджет от уходящих из России компаний

Министр финансов Антон Силуанов заявил, ведомство обсуждает увеличение разового платежа с уходящих из России компаний. Сейчас он составляет не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем»,— сказал господин Силуанов телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что ведомство не планирует корректировать основные пункты бюджетного правила. Однако он допустил временные отступления при корректировке расходов в 2023 году. Объем возможных дополнительных расходов, сказал он, будет обсуждаться в правительстве.

Бюджетное правило было приостановлено в начале 2022 года, а с января 2023-го восстановлено. Новые параметры предполагают, что базовые нефтегазовые доходы ежегодно будут составлять 8 трлн руб., а с 2026 года эта сумма должна увеличиваться на 4%.

Уходящие из России иностранные компании в случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%. Весной Минфин утвердил порядок разового налогового сбора со сверхприбыли российского бизнеса: взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м.

Лусине Баласян