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Коммерсантъ FM
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Более 133 тыс. участников СВО получили статус ветерана боевых действий

Заместитель министра труда РФ Ольга Баталина заявила, что 133,5 тыс. участников российской военной операции на Украине уже получили статус ветерана боевых действий. Они могут воспользоваться всем набором федеральных и региональных льгот и выплат.

Ольга Баталина

Ольга Баталина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ольга Баталина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Баталина подчеркнула, что после получения статуса ветерана участник спецоперации может получать комплекс мер соцподдержки. В частности, на федеральном уровне для них предусмотрены ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), набор соцуслуг, который включает в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, доплата к пенсии. Региональные власти вправе устанавливать свои дополнительные выплаты и социальные льготы для ветеранов.

По словам замглавы Минтруда России, получить статус ветерана боевых действий могут все участники военной операции на Украине «независимо от способа их мобилизации». Она отметила, что в случае возникновения проблем с получением выплат и предоставлением льгот государство готово оперативно оказывать всю необходимую помощь участникам военной операции и их родственникам.

В апреле президент России Владимир Путин своим указом создал фонд «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой ветеранов боевых действий. Главной задачей фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов, основанное на индивидуальном подходе к каждой жизненной ситуации, отметили на заседании. 14 июня правительство РФ выделило более 1,3 млрд руб. на работу в 2023 году.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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