Трамп: конфликт на Украине завершится «достаточно скоро»
Президент США Дональд Трамп убежден, что российско-украинский конфликт будет урегулирован «достаточно скоро».
«Если взглянуть на Россию и Украину, то речь идет о войне. Это война. Кстати, мы достаточно скоро добьемся ее завершения»,— сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.
По словам президента США, в ближайшие две недели его администрация сделает многое. «В течение следующей недели, двух недель вы увидите много интересного. У нас много чего готовится»,— добавил Дональд Трамп. О чем именно идет речь, он не пояснил.