Иерусалимский патриарх предложил Путину помощь в переговорах с Украиной
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил президенту России Владимиру Путину помощь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
«Я знаю, что есть предложения по переговорам касательно продолжающейся ситуации вдоль вашей западной границы… Мы готовы предложить нашу помощь и поощряем любые усилия к тому, чтобы облегчить достижение мира между братьями»,— сказал патриарх в Кремле.
Патриарх Феофил прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла. Вечером 5 ноября Владимир Путин провел с ними встречу в Кремле. Президент вручил патриарху орден Дружбы.
Иерусалимский патриарх пробудет в России до 6 ноября. До встречи с Владимиром Путиным он посетил Покровский женский монастырь в Москве.