«Русский водород» примет участие в химическом кластере в Иркутской области

Правительство Иркутской области подписало соглашение с химическим холдингом АО «Русский водород» об участии компании в создании Федерального центра химии на площадке предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское. «Русский водород» выступит якорным инвестором.

Как сообщил «Ъ» глава холдинга Эдуард Давыдов, в целом инвестиции в проект запланированы на уровне 830 млрд руб. в течение десяти лет. Речь идет о собственных и заемных средствах, а также о поддержке со стороны государства в области создания инфраструктуры проекта и НИОКР. В соглашении также участвует энерго-металлургический холдинг «Эн+».

Планируется, что центр будет выпускать эпихлоргидрин, эпоксидные смолы, фосфор и его производные, а также «другие востребованные виды химической продукции». Одним из ключевых проектов станет мембранный электролиз для производства каустической соды и хлора.

На данный момент на площадке «Усольехимпрома», работа которого остановилась в 2005 году, идет ликвидация химических отходов, образовавшихся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Ответственным за выполнение работ по очистке является «Росатом». Для переработки опасных отходов в 2024 году на площадке должен быть запущен экотехнопарк «Восток». Как сообщала весной вице-премьер Виктория Абрамченко, территорию уже освободили от наиболее опасных отходов, продолжается работа по рекультивации, а также решаются вопросы энергообеспечения и дополнительной газификации.

Ольга Мордюшенко