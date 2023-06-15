ВТБ: России нужна технологическая независимость от IT-гигантов

Технологический суверенитет в сфере IT является одним из приоритетов развития в перспективе ближайших лет. Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов на совместной сессии проекта «Территория инноваций» и ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2023. По его словам, несмотря на успехи в области импортозамещения, полностью исключить зависимость от IT-гигантов пока не получается.

«Остается один большой вопрос — технологическая независимость. Доля цифрового бизнеса в банках составляет свыше 50%, и когда мы пытаемся дотянуться до клиента, а у него удаляются мобильные приложения, пуш-уведомления, токенизированные платежи — это ровно то, что останавливает цифровую трансформацию. Если мобильную разработку мы сможем полностью перевести на отказ от зависимости от Apple и Google, то это будет большим плюсом. Это ровно то, над чем мы сейчас работаем: полная независимость и облачное обновление, когда мы доставляем на устройство клиента банковский контент вне зависимости от релизных политик, правил и проверок компаний»,— рассказал господин Чугунов.

При этом, по его словам, полностью избавиться от зависимости в настоящее время невозможно, поскольку в гаджетах остаются аппаратные функции: камера — для считывания QR-кода, записная книжка — для переводов по номеру телефона, NFC — для токенизированных платежей. «Аппаратные функции — это минимальное, что должно остаться, все остальное должно уйти в облачные, гибридные веб-технологии. Мы должны уйти от уязвимостей»,— резюмировал господин Чугунов.

Эксперт также добавил, что в плане импортозамещения ВТБ сейчас находится в финальной точке. «С импортозамещением все оказалось хорошо. Я был приятно удивлен, что было чем замещать и базы данных, и ERP-системы, и процессинг. У нас практически все импортозамещено»,— сказал он.

Как ранее писал «Ъ», Белый дом обозначил планы по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу (ЕЦП) «Гостех». Она, напомним, необходима для предотвращения дублирования в госзаказе ГИС и их блоков со схожим функционалом. В 2023 году ожидается миграция на ЕЦП 24 информационных систем федеральных органов власти, регионы начнут переезд в 2024 году. Создание «Гостеха» в Белом доме считают «важной частью работы по обеспечению независимости российского госсектора IT и укреплению технологического суверенитета».

Подробнее — в материале «Ъ» «Запретный сервер сладок».