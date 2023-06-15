Силуанов: KPI — чтобы пессимисты вернулись в Россию

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что уровень оптимизма населения находится на рекордных максимумах. По его словам, в страну вернулась почти половина уехавших осенью 2022 года. В ответ на это министр финансов Антон Силуанов указал, что основной KPI для него на текущий год — возвращение в страну уехавших пессимистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Если посмотреть на результаты социологических опросов, уровень индекса оптимизма населения — на рекордных многолетних максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно, а продолжалась в позитивном тренде»,— сказал в ходе сессии ПМЭФ Максим Орешкин.

Комментируя представленные господином Орешкиным статистические данные, Антон Силуанов отметил: «Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. KPI — чтобы пессимисты вернулись».

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в концепцию миграционной политики и поручил создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для возвращения уехавших россиян. Кроме того, была упрощена процедура получения гражданства для иностранцев, которые признаны носителями русского языка, а именно граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии.