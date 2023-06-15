Набиуллина и Орешкин выступили за приватизацию

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала приватизацию и заявила, что в РФ есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны. Помощник президента Максим Орешкин согласился с главой ЦБ и выступил за приватизацию в форме выхода государства из неэффективных активов.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам»,— сказала на сессии госпожа Набиуллина.

«Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ.— ''Ъ''), который говорил про приватизацию. Но не в виде масштабной приватизации, а в том виде, о котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина.— ''Ъ''): выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства»,— сказал господин Орешкин, который вместе с главой ЦБ является участником макроэкономической дискуссии ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Господин Костин ранее предложил перезапустить приватизацию. По его мнению, она может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. «Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения»,— заявил он в статье.

11 мая замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться «большая приватизация». При этом он отметил, что повторения ситуации с залоговыми аукционами никто не хочет. Позднее он уточнил свои слова, заявив, что доходы от приватизации активов не заложены в бюджет. 15 мая господин Моисеев анонсировал запуск маркетплейса по продаже государственных объектов, которые смогут купить все желающие.

Подробнее о мнении государства о приватизации — в материале «Ъ» «Продать ненужное».

Эрдни Кагалтынов