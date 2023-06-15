Нижегородская область договорилась о создании центра беспилотников

Правительство Нижегородской области договорилось о сотрудничестве в развитии беспилотников с АО НПП «Радар ммс» и АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК). Совместно с этими предприятиями власти планируют создавать в регионе научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал с руководителями обществ Георгием Анцевым и Сергеем Итальянцевым на площадке Петербургского международного экономического форума.

Создать в 11 регионах, в том числе Нижегородской области, центры развития беспилотников во вторник поручил правительству президент Владимир Путин. До 2030 года необходимо организовать в субъектах сеть центров поддержки проектирования БАС, их испытаний, производства и подготовки к сертификации. «Нижегородская область обладает огромными возможностями в данном направлении. Есть производственные площадки, интеллектуальный потенциал, а самое главное — желание разрабатывать и внедрять столь нужные для страны технологии»,— отметил Глеб Никитин.

К работе над созданием нижегородского центра БАС планируется подключать профильные организации микро- и радиоэлектроники, стартапы производителей беспилотников и вузы. Руководитель и генеральный конструктор АО НПП «Радар ммс» Георгий Анцев отметил, что сотрудничество с ЦКБ по СПК началось с работы по возрождению скоростного флота и строительству новых судов на подводных крыльях нового поколения. «Сегодня, подписывая меморандум, совместно с нашим стратегическим партнером и правительством Нижегородской области мы делаем важный шаг для развития в регионе беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды»,— рассказал господин Анцев.

Роман Кряжев, Нижний Новгород