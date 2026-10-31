Binance планирует возобновить транзакции через двое суток после хакерской атаки

Как именно была взломана площадка, пока точно неизвестно. По первоначальным данным, хакеры получили доступ к ноутбуку одного из разработчиков, благодаря чему смогли проникнуть во внутренние системы биржи. Сейчас компания проводит аудит безопасности. По итогам биржа выложит подробный технический отчет с описанием произошедшего.