Binance планирует возобновить транзакции через двое суток после хакерской атаки
Техническая команда криптобиржи Binance планирует начать поэтапное возобновление вывода средств уже в ближайшее время. Пресс-служба площадки сообщила, что это может произойти уже в ближайшие 34 часа при условии успешного завершения всех проверок безопасности.
Вчера крупнейшая в мире криптобиржа была взломана. По оценкам площадки, хакеры смогли вывести $6,3 млрд — произошедшее стало крупнейшей атакой на криптобиржу в истории. Через пару часов после атаки площадка остановила операции по выводу средств и пополнению кошельков.
Как именно была взломана площадка, пока точно неизвестно. По первоначальным данным, хакеры получили доступ к ноутбуку одного из разработчиков, благодаря чему смогли проникнуть во внутренние системы биржи. Сейчас компания проводит аудит безопасности. По итогам биржа выложит подробный технический отчет с описанием произошедшего.
TRM Labs и Pangolin Intelligence связали атаку на крупнейшую криптобиржу с хакерским подразделением КНДР TraderTraitor. Криптодетектив ZachXBT полагает, что это могли быть хакеры из известной северокорейской Lazarus Group.