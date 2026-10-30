Посол Польши в Китае подал в отставку из-за судебного кризиса в Варшаве
Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку из-за скандала вокруг Конституционного трибунала, который разворачивается в Варшаве. Он сообщил, что в свете последних событий больше не может исполнять свои обязанности.
Господин Кумох был назначен послом в августе 2023 года. Тогда у власти в стране находилась партия «Право и справедливость» и президент Анджей Дуда.
О решении уйти с должности дипломат сообщил в соцсети X после того, как были отстранены председатель трибунала Богдан Свенчковский и его заместитель Бартоломей Соханьский. Оппозиция в лице сторонников «Права и справедливости» собралась у стен здания суда. Протестующие называют происходящее государственным переворотом и заявляют о захвате власти. В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск и члены правительства назвали действия властей «восстановлением верховенства права» после нескольких лет злоупотреблений.