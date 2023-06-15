«Игры будущего» и SMP-Racing подписали контракт о стратегическом партнерстве

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о стратегическом партнерстве между программой развития российского автоспорта SMP Racing и проектом «Игры будущего» — международным мультиспортивным турниром в концепции фиджитал, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В рамках партнерства SMP Racing станет организатором первого фиджитал-авточемпионата, который состоится в 2024 году в Сочи в ходе Всемирного фестиваля молодежи.

«У нас возникает очень интересная связь между "Играми будущего" и Фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в десятую годовщину окончания Олимпийских игр на трассе "Формулы-1". Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде»,— отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По мнению Бориса Ротенберга, основателя и руководителя программы SMP Racing, на новом этапе развития отечественного симулятора гонок будут представлены лицензированные международные трассы, автомобили мировых брендов, исторические автомобили и гоночные прототипы. «Это позволит удовлетворить ожидания не только профессиональных гонщиков, но и энтузиастов-автолюбителей. Мы рассчитываем, что симулятор станет основой отечественной индустрии разработки игр, организации спортивной подготовки киберспортсменов, повышения безопасности дорожного движения, развития карьерного потенциала и привлечения талантов»,— сказал господин Ротенберг.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с февраля по март 2024 года, примут участие 256 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран. Соревнования пройдут в 16 инновационных дисциплинах и будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

Арнольд Кабанов