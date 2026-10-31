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МирБорьба за власть

Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

В Польше толпа прорывается в здание трибунала после заявления о госперевороте
В Польше обострился кризис вокруг Конституционного трибунала (КТ). 30 октября протестующие вместе с лидерами оппозиции стали собираться вокруг здания КТ после того, как стало известно о приостановлении полномочий главы КТ и его заместителя, а также ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. Председатель трибунала и оппозиция назвали происходящее «попыткой госпереворота», к зданию КТ стянуты силы полиции. Президент Польши срочно вернулся в страну, провел совещания и приехал к зданию КТ. Главное о происходящем в Польше — в подборке «Ъ».
Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание Конституционного трибунала Польши

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание Конституционного трибунала Польши

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Из-за чего обострился судебный кризис

  • 30 октября на сайте КТ появилось постановление об отстранении на месяц председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Руководить судом назначена Анна Корвин-Петровская как судья с наибольшим стажем.

  • В этот же день генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в трибунал пять ходатайств о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности.

  • На официальной странице КТ в X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается председателем КС. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

  • Судья Корвин-Пиотровская объяснила временное отстранение Свенчковского и Соханьского тем, что они отказали четырем судьям, избранным сеймом (парламентом), в участии в общем собрании КТ.

  • Возле здания КТ начали собираться протестующие и лидеры польской оппозиции, передает Rzeczpospolita. Оппозиция заявляет о силовом захвате власти. Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский заявил на митинге у КТ о госперевороте.

  • Здание КТ оцепили полицейские, не позволяя протестующим зайти внутрь. Главная комендатура полиции сообщила о задержаниях: трое человек перелезли через ограждение и проникли на территорию учреждения. По словам полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы».

  • По данным онлайн-портала Onet, письмо с предупреждением о «возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка» могла отправить судья Анна Корвин-Петровская.

  • Генпрокурор Польши Вальдемар Журек направил в Главную комендатуру полиции письмо с просьбой «обратить особое внимание на безопасность Конституционного трибунала в связи с протестами». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Варшавы.

  • Полиция Польши в Х опровергла распространяемое внутреннее письмо о стягивании полицейских в Варшаву из-за ситуации вокруг КТ, оно касается «имеющих место угроз актов диверсии и саботажа».

  • Президент Польши Кароль Навроцкий развернул самолет на пути в Сенегал и вернулся в страну. Президент встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич. По утверждению оппозиционера Ярослава Качиньского, президент также провел встречу со Свенчковским и другими судьями.

  • Объявившая себя главой КТ Корвин-Петровская не дает согласия на въезд на территорию КТ и может встретиться с Навроцким в Президентском дворце. Она также готова встретиться с ним и в здании суда, если позволят службы безопасности, сказала судья телеканалу TVN24. Как сообщает корреспондент «РИА Новости», Навроцкий приехал к зданию суда и вошел внутрь.

Что предшествовало ситуации у Конституционного трибунала

Конфликт начался еще в 2015 году. Партия «Право и справедливость» (PiS) тогда назначила судьями своих сторонников. Пришедшее в 2023 году правительство Дональда Туска попыталось реформировать суд, но столкнулось с сопротивлением со стороны президента Кароля Навроцкого и руководства самого трибунала. С тех пор коалиция Туска не признает решения трибунала из-за наличия в нем назначенных при PiS судей. Оппозиция во главе с Навроцким не признает избранных подконтрольным Туску сеймом новых судей.

  • Конфликт в Конституционном трибунале (КТ) Польши обострился в сентябре после избрания сеймом новых судей, включая включая Анну Корвин-Пиотровскую и экс-министра Марцея Берека. Президент Кароль Навроцкий, находящийся в оппозиции правительству Туска и парламенту, отказался принимать присягу от Берека, как того требует конституция.

  • 14 октября Берек принял присягу в парламенте без участия президента, после чего председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский, избранный при власти PiS, не признал присягу и отказался допустить Берека и еще двух судей к работе и рассмотрению дел. По его утверждению, их назначение и присяга прошли с нарушениями.

  • Работа новых судей оказалась заблокирована, а все решения КТ, принимаемые старым составом, правительство объявило юридически недействительными.

  • 17 октября начались протесты. Протестующие разбили перед зданием Конституционного трибунала палаточный лагерь. Они требуют от властей прекратить попытки ввести в состав трибунала лояльных правящему большинству судей.

  • Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на митинге обвинил коалицию Туска в попытке подчинить себе судебную систему страны — «одного из немногих институтов, которые еще не оккупировала эта ужасная власть Туска».

Реакция политиков и дипломатов

  • Лидер оппозиции Польши Ярослав Качиньский считает, что Польша превращается в полицейское государство. «Отсюда уже прямая дорога к авторитаризму, а затем и к тоталитаризму»,— заключил он в посте в Х. Он добавил, что происходящее — это «очередной этап развивающегося госпереворота».

  • Экс-президент Польша Анджей Дуда назвал премьера Туска и его людей «бандитской толпой, совершившей жестокое нападение на конституционный орган государства».

  • Экс-премьер Польши Тадеуш Моравецкий сравнил Туска с Войцехом Ярузельским, вводившим военное положение в стране в 1981 году.

  • Сам премьер Дональд Туск и члены правительства заявили, что отстранение судей — это «восстановление верховенства закона» после нескольких лет злоупотреблений.

  • Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку из-за судебного кризиса в Варшаве. Он сообщил в соцсети Х, что в свете последних событий больше не может исполнять свои обязанности.

  • Посол Польши в Румынии Павел Солох в Х объявил об отставке из-за несогласия со сменой руководства КТ.

  • Посол США в Варшаве Том Роуз назвал ситуацию вокруг КТ взрывоопасной и отметил, что обе стороны конфликта дают «кардинально разные» версии происходящего. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не собираются «судить или вмешиваться» во внутренние дела Польши.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе МИД Польши Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте» из-за участия в G20 министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Кажется, к вечеру в Польше наступил "неловкий момент", пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» — спросила Захарова в Telegram-канале.

Польша
Варшава
Европа

Авторы

  • Анна Токарева
    Анна Токарева
    руководитель группы выпуска