Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

30 октября на сайте КТ появилось постановление об отстранении на месяц председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Руководить судом назначена Анна Корвин-Петровская как судья с наибольшим стажем.

В этот же день генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в трибунал пять ходатайств о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности.

На официальной странице КТ в X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается председателем КС. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

Судья Корвин-Пиотровская объяснила временное отстранение Свенчковского и Соханьского тем, что они отказали четырем судьям, избранным сеймом (парламентом), в участии в общем собрании КТ.

Возле здания КТ начали собираться протестующие и лидеры польской оппозиции, передает Rzeczpospolita. Оппозиция заявляет о силовом захвате власти. Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский заявил на митинге у КТ о госперевороте.

Здание КТ оцепили полицейские, не позволяя протестующим зайти внутрь. Главная комендатура полиции сообщила о задержаниях: трое человек перелезли через ограждение и проникли на территорию учреждения. По словам полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы».

По данным онлайн-портала Onet, письмо с предупреждением о «возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка» могла отправить судья Анна Корвин-Петровская.

Генпрокурор Польши Вальдемар Журек направил в Главную комендатуру полиции письмо с просьбой «обратить особое внимание на безопасность Конституционного трибунала в связи с протестами». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Варшавы.

Полиция Польши в Х опровергла распространяемое внутреннее письмо о стягивании полицейских в Варшаву из-за ситуации вокруг КТ, оно касается «имеющих место угроз актов диверсии и саботажа».

Президент Польши Кароль Навроцкий развернул самолет на пути в Сенегал и вернулся в страну. Президент встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, сообщил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич. По утверждению оппозиционера Ярослава Качиньского, президент также провел встречу со Свенчковским и другими судьями.