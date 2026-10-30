Лавров призвал Зеленского приехать в Москву на переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр заявил, что господин Путин «по-прежнему готов встретиться» с господином Зеленским, «несмотря на всю историю последних шести лет». Он напомнил, что Владимир Путин пообещал безопасность обеспечить президенту Украины.
Об этом министр сказал на пресс-конференции, которая состоялась по итогам первого дня совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте. «Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву»,— сказал господин Лавров.