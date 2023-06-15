ВТБ: в 2023 году рынок автокредитования превысит докризисный уровень

Российский рынок автокредитования по результатам первого полугодия превысит значения рекордного по продажам 2021 года, сообщил зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По прогнозам ВТБ, продажи автокредитов достигнут 588 млрд руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего за текущий год россияне оформят кредиты на рекордные 1,27 трлн руб.

«Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него. Уже по итогам первого полугодия мы видим, что он развивается быстрее, чем в рекордном 2021 году. Мы пересмотрели наш годовой прогноз в сторону повышения и ожидаем, что продажи достигнут 1,27 трлн руб., на 17% превысив значения 2021 года»,— сообщил господин Печатников на полях ПМЭФ.

Зампредседателя правления ВТБ отметил, что прирост на рынке автокредитования обеспечивается не только за счет продаж подержанных машин. По его словам, дефицит на рынке новых автомобилей компенсируют отечественные марки, а также китайские поставщики.

По оценке ВТБ, к середине текущего года объем сделок на рынке отечественных автомобилей снизится на 3 п. п. относительного первого квартала и составит 49%. При этом доля китайских легковых машин увеличится на 5 п. п., до 47%.

В мае ВТБ выдал 11,8 тыс. автокредитов на 14,5 млрд руб. Всего за пять месяцев банк выдал 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд руб., что на 22% выше даже показателей рекордного 2021 года. По данным Frank RG, всего за прошедший месяц российские банки выдали 81 тыс. автокредитов почти на 118 млрд руб.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автокредиты дождались спроса».

Милена Костерева