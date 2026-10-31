Навроцкий срочно вернулся в Польшу из-за скандала вокруг Конституционного суда

Объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская, которая подписала постановление об отстранении Богдана Свенчковского, ранее сама предложила встретиться с господином Навроцким. Однако она настаивала на том, чтобы встреча прошла за пределами суда. «Я не даю согласия на въезд кого бы то ни было на территорию Трибунала. С президентом Польши мы можем встретиться в президентском дворце»,— заявляла она (цитата по PAP).