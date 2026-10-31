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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Навроцкий срочно вернулся в Польшу из-за скандала вокруг Конституционного суда

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и в срочном порядке вернулся в Варшаву из-за судебного кризиса вокруг Конституционного трибунала. Портал Interia Wydarzenia сообщил, что он собрал в президентском дворце совещание, после которого, по словам главы президентского кабинета Павла Шефернакера, прибыл к зданию суда. Его сопровождает Первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский.
Трибунал сейчас окружен сторонниками оппозиции, которые после отстранения председателя трибунала Богдана Свенчковского заявили о госперевороте в стране. Здание оцеплено полицией, которая не дает протестующим пройти внутрь.

Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

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Объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская, которая подписала постановление об отстранении Богдана Свенчковского, ранее сама предложила встретиться с господином Навроцким. Однако она настаивала на том, чтобы встреча прошла за пределами суда. «Я не даю согласия на въезд кого бы то ни было на территорию Трибунала. С президентом Польши мы можем встретиться в президентском дворце»,— заявляла она (цитата по PAP).
Спор вокруг деятельности Конституционного трибунала начался еще в 2015 году. Партия «Право и справедливость» тогда назначила судьями своих сторонников. Пришедшее в 2023 году правительство Дональда Туска попыталось реформировать суд, но столкнулось с сопротивлением со стороны господина Навроцкого и руководства самого трибунала, которые блокируют назначения новых судей.
Польша
Варшава