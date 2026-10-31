В Калининграде произошел блэкаут из-за аварии на ТЭЦ
В Калининградской области произошло отключение света. Причиной блэкаута стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2, передает пресс-секретарь губернатора области Мариам Башкирова заявление «Россетей».
Нагрузку перераспределили на другие энергообъекты региона. Специалисты занимается подключением потребителей, написала госпожа Башкирова в Telegram.
Отключение света произошло сегодня около полуночи в нескольких районах города, сообщает KGD.ru. На перебои с электроснабжением также жаловались жители Гурьевска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного, Гвардейска, Багратионовска и нескольких других населенных пунктов области. В регионе наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Сколько людей затронули отключения, неизвестно.