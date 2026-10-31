Госдеп одобрил продажу Украине ракет для систем Patriot

Закупка ракет будут оплачена взносами Германии, Канады и Норвегии по программе JUMPSTART, а также средствами, выделенными из европейского кредита Украине. Американские бюджетные деньги в сделке задействованы не будут. В заявлении Госдепартамента отмечается, что сделка «послужит достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов».