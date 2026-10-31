Госдеп одобрил продажу Украине ракет для систем Patriot
Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине зенитных управляемых ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot на сумму около $2,1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Киеву планируется поставить около 500 снарядов — по информации CNN, речь идет о наиболее современной модификации ракет PAC-3 MSE. Госдепартамент также одобрил поставку сопутствующего ПО и запчастей. По информации ведомства, передача вооружений будет осуществляться по программе иностранных военных продаж.
Закупка ракет будут оплачена взносами Германии, Канады и Норвегии по программе JUMPSTART, а также средствами, выделенными из европейского кредита Украине. Американские бюджетные деньги в сделке задействованы не будут. В заявлении Госдепартамента отмечается, что сделка «послужит достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов».