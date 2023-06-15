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Силуанов: власти не ожидали, что российский бизнес так быстро заместит ушедшие компании

Российские власти не ожидали, что местный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2023. По его мнению, Россия обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации.

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы нарастили мышцы, обеспечили технологический суверенитет, создали независимые системы, которые позволили нам дальше развиваться. ...Год мы прошли неплохо, выработали антитела к этой ситуации, а сейчас пускай они теперь болеют»,— сказал господин Силуанов.

Министр отметил, что бизнес быстро адаптировался к новой реальности и за год индекс уверенности российского бизнеса вырос с 48% до 54%.

Кроме того, господин Силуанов заявил, что главная задача России сейчас — увеличить долю в «мировом экономическом пироге». По его мнению, сейчас происходит «мировая трансформация», которая болезненно проходит для других стран, в том числе и для тех, кто раньше был лидерами.

По оценке центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, лидерами по потенциалу импортозамещения в РФ стали производители лекарств (у 50% он высокий), машин и оборудования (40%), электрооборудования (35%), пластмасс (34%), автомобилей (33%), текстиля (32%), компьютеров, электронных и оптических изделий (30%). Хуже показатели у предприятий в области добычи полезных ископаемых (8%) и ремонта оборудования (9%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Отечественный продукт на импортных станках».

Эрдни Кагалтынов

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