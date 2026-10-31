На встрече глав МИД G20 отменили общее фото из-за Лаврова
Госдепартамент США исключил совместное фото из программы совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Около трети участников совещания выступили против идеи фотографироваться вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Европейские чиновники предлагали сделать два отдельных снимка — с российским министром и без него, однако Вашингтон решил вовсе отменить съемку, чтобы она не превратилась в скандал. «Ни в коем случае не будет совместного фото европейских партнеров вместе с господином Лавровым, потому что... никаких нормальных отношений с Россией быть не может»,— заявил журналистам министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед началом первого заседания в пятницу.
Похожая ситуация сложилась ранее с министром финансов России Антоном Силуановым. Представителей России не допустили к традиционной протокольной фотосессии по итогам встречи глав минфинов и центробанков стран G20 в Эшвилле — в итоге господин Силуанов и другие представители РФ на итоговом фото не появились. Financial Times писала, что это произошло из-за отказа нескольких европейских чиновников сниматься с российским министром.