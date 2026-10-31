На встрече глав МИД G20 отменили общее фото из-за Лаврова

Европейские чиновники предлагали сделать два отдельных снимка — с российским министром и без него, однако Вашингтон решил вовсе отменить съемку, чтобы она не превратилась в скандал. «Ни в коем случае не будет совместного фото европейских партнеров вместе с господином Лавровым, потому что... никаких нормальных отношений с Россией быть не может»,— заявил журналистам министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед началом первого заседания в пятницу.