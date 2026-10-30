Трамп: глупые люди требуют санкции против России
Президент США Дональд Трамп назвал «глупыми людьми» тех, кто требует введения американских санкций против России. Об этом он заявил на встрече с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом.
«Русские смеются над этими санкциями»,— сказал господин Трамп на встрече в Белом доме. «Как бы это выглядело? Я говорю с президентом Путиным: "Я хотел бы вернуть Стивена Хаббарда, господин президент. И, кстати, мы прямо сейчас вводим против вас санкции". Вы можете себе такое представить?»,— обратился господин Трамп к Хаббарду.
74-летнего Стивена Хаббарда российский суд признал виновным в наемничестве и приговорил почти к семи годам колонии строгого режима. Россия освободила его по личной просьбе Дональда Трампа в конце октября. Американского пенсионера задержали российские войска в 2022 году во время боев в Изюме в Харьковской области, где он жил вместе с женой-украинкой.