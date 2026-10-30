Трамп: глупые люди требуют санкции против России

74-летнего Стивена Хаббарда российский суд признал виновным в наемничестве и приговорил почти к семи годам колонии строгого режима. Россия освободила его по личной просьбе Дональда Трампа в конце октября. Американского пенсионера задержали российские войска в 2022 году во время боев в Изюме в Харьковской области, где он жил вместе с женой-украинкой.