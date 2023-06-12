Главные новости за выходные 10–12 июня

Умер бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. О феномене самого известного политика современной Италии — обозреватель «Ъ» Сергей Строкань.

Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена в страну вернулись 95 украинских военных.

Замминистра обороны Николай Панков сообщил, что на службу по контракту с начала мая были приняты 13,5 тыс. человек. Это в 3,1 раза больше, чем в апреле, и более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, несмотря на усилия ООН, Евросоюз (ЕС) не согласился подключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT.

Швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения банка Credit Suisse. Объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа.

Вечером 10 июня 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Спустя примерно сутки пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о возобновлении движения на участке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Пакистана по проекту в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии. 11 июня, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карач. За поставку заплатили юанями.

Минобороны России и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции.

Вода, затопившая Новую Каховку после разрушения Каховской ГЭС, полностью ушла из города. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что уровень воды в регионе продолжает снижаться. По его словам, за сутки, к вечеру 11 июня, уровень воды в области снизился на 1,5–1,9 метра. Он отметил, что самая сложная ситуация с наводнением, вызванным разрушением плотины Каховской ГЭС, сохраняется в городе Алешки.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году 254 россиянина вступили в вооруженные формирования в других странах.

Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, в возрасте 81 года. В результате его кампании по рассылке бомб, которую он вел 17 лет, погибли три человека, 23 получили ранения.

Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Стамбуле, завершился со счетом 1:0.

Московский футбольный клуб ЦСКА выиграл у «Краснодара» по пенальти со счетом 6:5 в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Подробнее о матче.

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