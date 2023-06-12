Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

Минобороны России и добровольческий отряд «Ахмат», подготовленный Российским университетом спецназа, подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне военной операции. Документ был подписан заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Алексеем Кимом и директором российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

Алексей Ким, слова которого приводит российское оборонное ведомство, отметил, что в настоящее время в зоне проведения военной операции принимают участие «достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований».

По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, за год и три месяца российской военной операции на Украине данное подразделение направило в зону ее проведения «тысячи и десятки тысяч добровольцев».

«Эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности соцпакета. Поэтому решение, которое принято сегодня руководством страны, позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Минобороны»,— добавил господин Алаудинов.

Приказ, согласно которому бойцы добровольческих формирований будут включены в состав объединенной группировки войск в зоне спецоперации, был подписан в марте. Он предполагает, что до 1 июля бойцы добровольческих формирований подпишут контракты с Минобороны. Таким образом, пояснял замминистра обороны Николай Панков, добровольцы получат необходимый правовой статус, будет создан «единый подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».