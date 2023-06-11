Движение поездов после схода 15 грузовых вагонов в Белгородской области восстановлено

Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч в Белгородской области полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Железнодорожное сообщение было прервано из-за схода с рельсов 15 грузовых вагонов.

«Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что восстановительные работы на перегоне продолжаются, но они не влияют на график движения поездов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера, 10 июня, поздно вечером сообщил, что 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. Вагоны были пустые, в результате никто не пострадал. Сход с рельсов произошел рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Позднее он заявил, что в связи с инцидентом временно остановлено движение электричек и пригородных поездов.

Эрдни Кагалтынов