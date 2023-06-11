Власти Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в регионе на 1,5–1,9 метра

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что уровень воды в регионе продолжает снижаться. По его словам, за сутки, к сегодняшнему вечеру, 11 июня, уровень воды в области снизился на 1,5–1,9 метра. Он отметил, что самая сложная ситуация с наводнением, вызванным разрушением плотины Каховской ГЭС, сохраняется в городе Алешки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Алексеенко

Фото: пресс-служба администрация Краснодара Андрей Алексеенко

Фото: пресс-служба администрация Краснодара

«Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной — снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков»,— написал господин Алексеенко в Telegram.

Глава правительства региона сообщил, что сегодня власти начинали прием заявлений на единовременные выплаты по 10 тыс. руб., на которые могут рассчитывать все, кто находился в зоне ЧС.

По информации господина Алексеенко, в результате подрыва плотины в области было подтоплено 22 943 частных дома, 282 многоквартирных дома, 67 социальных объектов. Глава правительства утверждает, что, по предварительным данным, расчет ущерба школам и детсадам области оценивается в 5,1 млрд руб., а учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд руб.

Ранее сегодня, 11 июня, администрация Новокаховского городского округа сообщила, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки.

Утром 6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС, в результате чего затопило населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируется российскими силами, правый — украинскими. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации почти 7 тыс. человек, 77 человек госпитализированы. Украинские власти эвакуировали более 3 тыс. человек.

Подробнее о последствиях разрушения плотины — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов