«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Стамбуле, завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Родри на 68-й минуте матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs, Reuters Фото: Matthew Childs, Reuters

«Манчестер Сити» сыграл в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории. В 2021 году он проиграл «Челси» со счетом 0:1. «Манчестер Сити» завоевал свой второй еврокубок в истории, в 1970 году клуб выиграл Кубок обладателей кубков. «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов в шестой раз. На счету итальянского клуба три победы в турнире (1964, 1965, 2010).

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в XXI веке, которому удалось достичь «золотого хет-трика» (требл). Он выиграл английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Леонид Уварчев