Пакистан заплатил за российскую нефть в рамках нового контракта в юанях

В пакистанском Карачи начали разгружать прибывшую первую партию российской сырой нефти со скидкой по новому соглашению, заключенному между Москвой и Исламабадом. За этот груз Пакистан заплатил в китайских юанях. Об этом сообщил агентству Reuters министр нефти Пакистана Мусадик Малик, при этом коммерческие детали сделки он не раскрыл.
Мусадик Малик
Фото: Saul Loeb / AFP
«Мы провели повторные испытания различных смесей продуктов, и ни при каких обстоятельствах переработка этой сырой нефти не приведет к убыткам»,— сообщил господин Малик. Цену соглашения и скидку на нефть он не раскрыл. Сейчас партия российской нефти разгружается в порту.
«Мы уверены, что соглашение будет коммерчески жизнеспособно»,— прокомментировал договоренность с Москвой министр. Обычно в политике экспортных платежей Пакистана преобладают расчеты в долларах США, отмечает Reuters.
Россия объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов в январе. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребности в сырой нефти.
Сегодня, 12 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Пакистаном о запуске нефтяного проекта находятся на заключительной стадии.