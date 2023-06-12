Пакистан заплатил за российскую нефть в рамках нового контракта в юанях

В пакистанском Карачи начали разгружать прибывшую первую партию российской сырой нефти со скидкой по новому соглашению, заключенному между Москвой и Исламабадом. За этот груз Пакистан заплатил в китайских юанях. Об этом сообщил агентству Reuters министр нефти Пакистана Мусадик Малик, при этом коммерческие детали сделки он не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусадик Малик

Фото: Saul Loeb / AFP Мусадик Малик

Фото: Saul Loeb / AFP

«Мы провели повторные испытания различных смесей продуктов, и ни при каких обстоятельствах переработка этой сырой нефти не приведет к убыткам»,— сообщил господин Малик. Цену соглашения и скидку на нефть он не раскрыл. Сейчас партия российской нефти разгружается в порту.

«Мы уверены, что соглашение будет коммерчески жизнеспособно»,— прокомментировал договоренность с Москвой министр. Обычно в политике экспортных платежей Пакистана преобладают расчеты в долларах США, отмечает Reuters.

Россия объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов в январе. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребности в сырой нефти.

Сегодня, 12 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Пакистаном о запуске нефтяного проекта находятся на заключительной стадии.

Мария Федотова