ЦСКА отбил Кубок России

ЦСКА добавил к серебру отечественного чемпионата второй по ценности приз сезона. Он завоевал свой восьмой Кубок России в очень сложном суперфинале в «Лужниках», в котором, проигрывая после первого тайма, его оппонент «Краснодар» во втором сравнял счет, а потом смог продержаться до серии пенальти. В ней все решили подвиги знаменитого армейского голкипера Игоря Акинфеева.

Сравнивать матчи, которые в минувший уикенд с разницей в сутки увенчали европейский и отечественный сезон,— это, разумеется, занятие рискованное. Но все-таки кое-что, несомненно, роднило воскресный суперфинал Кубка России с субботним финалом Лиги чемпионов и победой «Манчестер Сити» над «Интером».

И Москва, и Стамбул увидели торжество справедливости в самом чистом его виде — когда верх берет не сиюминутный кураж, сдобренный порцией везения, а что-то куда более основательное.

ЦСКА, успевший впитать, осмыслить идеи своего тренера Владимира Федотова, практически всю весну был безумно хорош, практически всю весну играл на уровне флагмана российского футбола «Зенита». И такой его подъем буквально кричал о том, что армейцы наработали на ценный приз. Они его в итоге получили, вернув себе Кубок России после десятилетнего перерыва, хотя и были вынуждены выгрызать его зубами.

Особую прелесть этому суперфиналу придавал, конечно, тот факт, что обе добравшиеся до него команды ненавидят закрываться. И они себе в такой важный вечер изменять не собирались — играли весело, не пытаясь напичкать свою половину капканами и дожидаться, пока кто-нибудь в один из них не угодит.

ЦСКА, более стабильный, более цельный, что ли, весь сезон, принесший ему серебро чемпионата России, долго выглядел поинтереснее и поострее «Краснодара», который месяцами никак не мог нащупать идеальный баланс и в первенстве финишировал шестым, поодаль от армейцев и успел уже уступить им в Кубке России в стартовом раунде play-off, после чего все-таки добрался до решающего матча благодаря новому формату, оставившему краснодарцев в деле в «Пути регионов». Очень любопытной, например, была простенькая с виду, но безупречно рассчитанная в смысле тайминга стеночка Константина Кучаева и Хесуса Медины. Кучаев после нее очутился прямо перед голкипером Станиславом Агкацевым и решил пробить с ходу. Мяч лег ему на ногу не слишком удачно, а Агкацев показал приличную реакцию, немножко, видимо, успокоив тех поклонников «Краснодара», кого или насторожило, или просто шокировало его появление в воротах. В конце концов, первый номер клуба — это ведь Матвей Сафонов, игрок сборной России, голкипер с именем. Но он в запасе, фактически в шкуре обычного болельщика, а Агкацев — вдруг на поле главного стадиона страны, хотя опыта, тем более опыта больших встреч, у него кот наплакал.

Но после этого армейского выпада и «Краснодар» оживился. И вот уже Жуан Батчи довольно неприятно для голкипера армейского Игоря Акинфеева закручивал мяч в угол. А вскоре Акинфеева пришлось страховать у «ленточки» Ивану Облякову.

Гол, все же пропущенный «Краснодаром», был дурацким: типичный гол, природа которого скорее не в дефиците класса, а в слабости нервной системы.

Кучаев, неутомимый словно матерый марафонец, в очередной раз добыл мяч в штрафной, но, кажется, уперся возле ее границы в непреодолимое препятствие в лице Эдуарда Сперцяна. Ничего страшного краснодарцам картинка не сулила. Но под Кучаева зачем-то подкатился сзади Олакунле Олусегун, и арбитр Владислав Безбородов, несмотря на протесты что-то такое, что отменяло, на его взгляд, фол, разглядевшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича, назначил пенальти, реализованный Федором Чаловым.

ЦСКА удача еще добавила уверенности. Краснодарцам срыв пришлось некоторое время переваривать. Но под занавес первого тайма они снова походили на команду, готовую драться с московским грандом, и удар Сперцяна чуть не достиг цели.

«Краснодар» отыгрался сразу после перерыва. Его наскок, казалось, уже захлебнулся, однако перехват в центре поля подарил ему второе дыхание. Вырулило все к шикарному с точки зрения аккуратности навесу слева Кристиана Рамиреса, который перелетел голову Виллана Роши, чтобы опуститься на голову уже Джона Кордобы, переправившего мяч в сетку.

Краснодарцы, подняв себе настроение, еще некоторое время терзали ЦСКА своим набегами, заставляя думать, что сил отчего-то у них осталось побольше.

Но в итоге, перегруппировавшись, армейцы после выхода на замену Антона Заболотного вернули себе формальное — по владению мячом — преимущество и в какой-то момент даже плотно обложили чужую штрафную. Не сказать, чтобы судьба «Краснодара» постоянно висела на тоненьком волоске, но временами ему было непросто.

ЦСКА делал все, чтобы избежать серии пенальти, но все закончилось именно ею — перестрелкой с одиннадцатиметровой отметки, которая превратила в слишком безусловного героя суперфинала самого знаменитого игрока армейцев. Их едва не угробил пальнувший в перекладину Мойзес. Но оказавшийся в роли догоняющего, на краю ямы ЦСКА вытащил наверх Игорь Акинфеев. Сначала он отбил сложный, в угол, удар Жуана Батчи, а затем угадал, куда будет метить Олакунле Олусегун, вернув своей команде кубок и не позволив «Краснодару», наконец, завоевать первый в клубной истории трофей. Но, строго говоря, в этот день трофей, как ни крути, больше заслужил краснодарский противник.

Алексей Доспехов