Замглавы Минобороны Панков сообщил о резком росте набора контрактников с апреля

Замминистра обороны Николай Панков на селекторном совещании сообщил, что на службу по контракту с начала мая были приняты 13,5 тыс. человек. Это в 3,1 раза больше, чем в апреле, и более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Панков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Панков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Замглавы Минобороны «отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу» такие регионы, как Москва и Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономные области.

Кроме того, как утверждает Николай Панков, был отмечен «существенный рост граждан, желающих защищать отечество в добровольческих формированиях», точное число человек он не привел. По его словам, сейчас сформировано более 40 добровольческих формирований.

На совещании господин Панков напомнил про подписанный в марте министерский приказ, согласно которому бойцы добровольческих формирований будут включены в состав объединенной группировки войск в зоне спецоперации. Приказ предполагает, что до 1 июля бойцы добровольческих формирований подпишут контракты с Минобороны. Таким образом, пояснил замминистра, добровольцы получат необходимый правовой статус, будет создан «единый подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач».

В мае депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны). Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять проект в первом чтении.

Лаура Кеффер