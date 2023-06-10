МВД: более 250 россиян в 2022 году вступили в вооруженные формирования за рубежом

В 2022 году 254 россиянина вступили в вооруженные формирования в других странах. Кроме того, для участия в боевых действиях из России выехали 16 граждан Таджикистана. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Из Российской Федерации в прошлом году выехали в эти очаги боевых действий ни много ни мало как 254 гражданина, в том числе и с территории РФ 16 граждан республики Таджикистан. Все они участвуют в незаконных вооруженных формированиях»,— сообщил Владимир Колокольцев в эфире «Россия-24».

По данным исследования Университета Центрального Арканзаса и статистического портала Statista, в сентябре 2022 года в мире насчитывался 61 продолжающийся военный конфликт. Больше всего — в Южной Азии. Там разворачивалось 16 конфликтов. Большая часть — между группировками в Индии или между Индией и соседними странами.

Анастасия Ларина