Власти Новой Каховки сообщили, что вода полностью сошла с улиц города

Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Затопленными остаются прибрежные туристические объекты, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram. Город оказался затоплен после разрушения Каховской ГЭС.

Пресс-служба администрации также сообщила в Telegram, что по состоянию на 18:00 мск почти вся вода сошла с улиц села Корсунка. При этом уточняется, что дачный кооператив села (корсунские дачи) затоплен на 70%.

Утром 6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС, в результате чего затопило населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируется российскими силами, правый — украинскими. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации почти 7 тыс. человек, 77 человек госпитализированы. Украинские власти эвакуировали более 3 тыс. человек.

Подробнее о последствиях разрушения плотины — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов