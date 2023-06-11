Главные анонсы 12–18 июня

12 июня, понедельник
В Москве в День России президент Владимир Путин вручит Госпремии.
В Париже (Франция) канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудят с президентом Франции Эмманюэлем Макроном гарантии безопасности для Украины.
В Германии начнутся учения Air Defender 23, в которых примут участие 10 тыс. военных и 250 самолетов из 25 стран.
В Вашингтоне (США) запланированы переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
13 июня, вторник
Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров в видеоформате примет участие в совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.
В Новосибирске Советский райсуд огласит приговор экс-главе Сибирского отделения РАН академику Александру Асееву, обвиняемому в мошенничестве.
14 июня, среда
В Санкт-Петербурге откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
В Красноярске Кировский райсуд приступит к рассмотрению третьего уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства.
В Москве начнется Онкологический форум.
15 июня, четверг
В Брюсселе (Бельгия) начнется заседание министров обороны стран НАТО.
В Москве объявят шорт-лист международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
16 июня, пятница
В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин выступит в рамках ПМЭФ.
Сербия на своей территории проведет учения «Платиновый волк» совместно с рядом стран НАТО.
В Тульской области состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята».
17 июня, суббота
В Санкт-Петербурге Владимир Путин примет президентов ряда стран Африки.
В Лондоне (Великобритания) состоится торжественный парад по случаю дня рождения короля Карла III.
18 июня, воскресенье
В Москве вручат театральную премию «Хрустальная Турандот».
В Роттердаме (Нидерланды) пройдет финал Лиги наций УЕФА.