Главные анонсы 12–18 июня

12 июня, понедельник

В Москве в День России президент Владимир Путин вручит Госпремии.

В Париже (Франция) канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда обсудят с президентом Франции Эмманюэлем Макроном гарантии безопасности для Украины.

В Германии начнутся учения Air Defender 23, в которых примут участие 10 тыс. военных и 250 самолетов из 25 стран.

В Вашингтоне (США) запланированы переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

13 июня, вторник

Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров в видеоформате примет участие в совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества.

В Новосибирске Советский райсуд огласит приговор экс-главе Сибирского отделения РАН академику Александру Асееву, обвиняемому в мошенничестве.

14 июня, среда

В Санкт-Петербурге откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В Красноярске Кировский райсуд приступит к рассмотрению третьего уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства.

В Москве начнется Онкологический форум.

15 июня, четверг

В Брюсселе (Бельгия) начнется заседание министров обороны стран НАТО.

В Москве объявят шорт-лист международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

16 июня, пятница

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин выступит в рамках ПМЭФ.

Сербия на своей территории проведет учения «Платиновый волк» совместно с рядом стран НАТО.

В Тульской области состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята».

17 июня, суббота

В Санкт-Петербурге Владимир Путин примет президентов ряда стран Африки.

В Лондоне (Великобритания) состоится торжественный парад по случаю дня рождения короля Карла III.

18 июня, воскресенье

В Москве вручат театральную премию «Хрустальная Турандот».

В Роттердаме (Нидерланды) пройдет финал Лиги наций УЕФА.