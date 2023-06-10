МИД: ООН не смогла убедить Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT

Несмотря на усилия ООН, Евросоюз (ЕС) не согласился подключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров со всемирной организацией в Женеве. По словам замминистра, Россия готова продолжить диалог с ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции, если эти обсуждения принесут результаты.

«И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в реSWIFTинге (переподключение к SWIFT.— "Ъ") Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах»,— сообщил господин Вершинин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра назвал такую позицию Запада лицемерной и двуличной. Он подчеркнул, что России «нужны не только усилия, нам нужны результаты». «И результатами, к сожалению, похвастаться невозможно для представителей ООН… Подвижек на этом направлении нет»,— утверждает замглавы российского МИДа.

Он уточнил, что решение о том, продлевать ли зерновую сделку после 18 июня, будет приниматься, исходя из интересов России. «Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться»,— отметил Сергей Вершинин.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Основным условием Москвы для дальнейшего продления сделки было переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В конце мая глава МИД Сергей Лавров сказал, что если требования РФ не выполнят, сделка перестанет функционировать.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер