В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, причина выясняется.

Сход с рельсов произошел рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий, сообщил глава региона. «Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Гладков в Telegram.

В феврале в Белгороде был вынесен приговор по делу о попытке диверсии на железной дороге. Два местных жителя получили по три с половиной года строгого режима за планы повредить железную дорогу, по которой ходят военные эшелоны.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Пути привели в колонию».

Леонид Уварчев