AP выяснило, что Тед Качинский по прозвищу Унабомбер покончил с собой

Умерший вчера, 10 июня, Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер покончил с собой. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на четырех человек, знакомых с делом и говоривших на условиях анонимности. Качинский умер в возрасте 81 года, у него был рак на поздней стадии. Ранее сообщалось, что Теодор Качинский умер в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, теперь источники уточнили, что он скончался в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теодор Качинский (Унабомбер)

Фото: Handout FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS/File Photo, Reuters Теодор Качинский (Унабомбер)

Фото: Handout FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS/File Photo, Reuters

Качинский был найден без сознания в своей камере в федеральном медицинском центре в Батнере, Северная Каролина, около 12:30. Сотрудники службы экстренного реагирования реанимировали Теодора Качинского, прежде чем его доставили в больницу, где позже в субботу его объявили умершим, сообщили источники агентства. Поскольку они не уполномочены обсуждать смерть Качинского публично, люди общались с AP на условиях анонимности.

Теодор Качинский, которого считали гениальным математиком, в течение 17 лет занимался рассылкой бомб, в результате чего погибли три человека, 23 получили ранения. Его арестовали в 1996 году и приговорили к четырем пожизненным срокам плюс 30 годам заключения.

Свою преступную деятельность Теодор Качинский начал в 1978 году. В записках, адресованных своим жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества.

В 1998 году, ожидая суда, Качинский пытался повеситься. Хотя психиатр поставил ему диагноз параноидной шизофрении, Теодор Качинский категорически отверг это. В итоге он признал себя виновным, вместо того чтобы позволить своим адвокатам проводить линию защиты, основываясь на его невменяемости.

19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали манифест Теодора Качинского.

Мария Федотова