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Коммерсантъ FM
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Лавров: переговоры России и Пакистана по проекту в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Исламабад активно наращивают двустороннюю торговлю и реализуют договоренности о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе. По словам господина Лаврова, переговоры о запуске нефтяного проекта находятся на заключительной стадии.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Отрадно, что за последние годы нам удалось добиться значительного прогресса в двусторонней торговле. Россия стала крупным поставщиком пшеницы в Пакистан, поставки которой в прошлом году превысили один миллион тонн. Переговоры о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии»,— сказал министр в видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

Накануне, 11 июня, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карач. Отгрузку нефти планируют начать сегодня, 12 июня.

Россия в январе объявила о «концептуальных договоренностях» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребности в сырой нефти. В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку российской нефти. На первых этапах российскую нефть будет перерабатывать пакистанская Refinery Limited.

Милена Костерева

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