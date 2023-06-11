Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «94 на 95»

Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров 11 июня были возвращены 94 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена в страну вернулись 95 украинских военных.

«11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность»,— говорится в заявлении Минобороны (цитата по ТАСС).

В ведомстве уточнили, что возвращенные военные будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило министерство.

«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров»,— написал в Telegram глава офиса президента Украины.

Господин Ермак заявил, что среди вернувшихся на Украину военнослужащих — участники боев в Мариуполе, в зоне Чернобыльской АЭС, на острове Змеиный, под Бахмутом, а также «защитники "Азовстали"».

В последний раз обмен проводился 25 мая. Тогда на Украину вернулись 106 бойцов ВСУ, учувствовавших в боях за Бахмут. Российская сторона о количестве вернувшихся пленных не сообщала. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными прошел между Украиной и ЧВК «Вагнер».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».