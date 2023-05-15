Главные новости к утру 15 мая

Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34% голосов на выборах президента Турции после подсчета 99% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу получил поддержку 45% избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет по итогам голосования больше 50%, состоится второй тур. На парламентских выборах альянс господина Эрдогана получает 49% голосов, оппозиционная коалиция — 34%. О кандидатах

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Париже. Французский лидер пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков. О визите господина Зеленского в Европу

В законопроект о выборах в новых регионах и в условиях военного положения предложены дополнительные изменения для всей России, выяснил «Ъ». В частности, поправки вводят новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, и узаконивают практику, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний. Об изменениях

Маркетплейсы отмечают заметное увеличение спроса на любительские дроны. Их продажи на Wildberries в январе—марте выросли почти в 20 раз год к году, до 26,7 тыс. штук, а на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. штук. О продажах

Кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул побеждает во втором туре выборов главы Гагаузской автономии Молдавии. Она выступила за укрепление отношений с Россией. Об участниках выборов

G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России по итогам саммита в Японии, узнал Reuters. По информации агентства, США предлагают союзникам запретить весь российский экспорт как минимум в определенных категориях с исключением для некоторых позиций.

НАТО не будет приглашать Украину вступить в альянс на июльском саммите, узнала The Washington Post. По информации газеты, у стран блока есть консенсус по этому поводу.

Бывшая штаб-квартира Nord Stream 2 готовится к продаже, узнал «Ъ». Владелец офисного комплекса на улице Знаменка рядом с Кремлем хочет провести открытые торги и получить не меньше 9 млрд руб. О продаже

«Барселона» в 27-й раз выиграла чемпионат Испании. Она досрочно обеспечила себе титул после победы над командой «Эспаньол» со счетом 4:2.

О предстоящих 15 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».