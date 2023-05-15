Эмманюэль Макрон принял Владимира Зеленского в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец спустя три месяца после своего первого визита в Париж и встречи с президентом Эмманюэлем Макроном на французской земле. Господин Макрон встретил господина Зеленского в парадном дворе Елисейского дворца перед почетным караулом Республиканской гвардии. После делового ужина и переговоров за закрытыми дверями президенты собирались выйти с кратким сообщением к прессе.

Глава Украины завернул во Францию после визита в Италию 13 мая, предпринятого для встречи с премьер-министром Джорджей Мелони, и в Ватикан, где он встретился с папой римским Франциском. Днем 14 мая во время визита в Германию президент Украины получил в Берлине от канцлера Олафа Шольца заверения в поддержке со стороны ФРГ. По данным еженедельника Der Spiegel, новый пакет германской помощи включает в себя поставку танков, бронированных машин, беспилотников и зенитно-ракетных комплексов. На пресс-конференции в Берлине президент Украины заверил, что ВСУ не намерены «нападать на российскую территорию».

В преддверии визита своего украинского коллеги Эмманюэль Макрон опубликовал статью во французской газете L'Opinion, в которой поделился своим мнением о том, что Россия «не должна выиграть войну», поскольку уже «геополитически проиграла». «Нам решать, как помочь украинцам в их контрнаступлении, как подготовить вопрос о гарантиях безопасности переговоров, которые неизбежно будут,— продолжил президент Макрон.— В долгосрочной перспективе европейская архитектура безопасности должна будет полностью обезопасить Украину завтрашнего дня. Но она должна быть разработана так, чтобы избежать конфронтации с Россией и восстановить устойчивые балансы сил».

О визите украинского президента в Европу — в материале «Ъ» «Внимание, говорит в Германии».

Алексей Тарханов, Париж