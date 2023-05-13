Умеренный исламист, главный оппозиционер и азербайджанец

14 мая в Турции состоятся президентские выборы, которые решат, останется ли у власти Реджеп Тайип Эрдоган, правящий страной уже более 20 лет. Последние опросы не сулят однозначной победы ни ему, ни его главному сопернику Кемалю Кылычдароглу. Третьего кандидата от правой «Коалиции отца» (Ata) Синана Огана считают явным аутсайдером гонки. Какой путь все трое прошли в политике и как они выражали свои взгляды — в материале «Ъ».
Чем известен Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Dylan Martinez, Reuters
Родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. В 1981 году окончил Университет Мармары по специальности «управление бизнесом». Будучи студентом, примкнул к исламистской Партии национального спасения. С 1976 года возглавлял ее молодежные отделения в Стамбуле.
После военного переворота в Турции 1980 года политические партии и профсоюзы оказались под запретом. В 1980–1982 годы Реджеп Эрдоган вынужденно работал менеджером в частных предприятиях. С 1982 года проходил срочную службу в армии.
В 1983 году вступил в созданную тогда Партию благоденствия. С 1984 года возглавлял ее отделение в Стамбуле, с 1985 по 1986 год входил в центральный совет партии. В 1989 году назначен главой администрации одного из районов Стамбула (Бейоглу). В марте 1994 года выиграл выборы мэра Стамбула.
В декабре 1997 года оказался под следствием по ст. 312 («Подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти») и лишился поста мэра Стамбула. Поводом стали цитаты поэта-пантюркиста Зии Гюкальпа, которые он произнес на митинге в восточной провинции Сиирт. В марте 1999 года суд приговорил Эрдогана к тюремному заключению сроком на десять месяцев. В июле 1999 года, отсидев четыре месяца, политик досрочно освобожден.
Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине
Фото: Cagla Gurdogan, Reuters
Параллельно в январе 1998 года из-за военного переворота была запрещена Партия благоденствия, Эрдоган вступил в Партию добродетели (позже также запрещена из-за призывов к исламизации страны). В 2001 году основал и возглавил Партию справедливости и развития. В ноябре 2002 года она получила 34,3% голосов на выборах в парламент. Из-за судимости Эрдоган не смог войти в него и стал депутатом только в марте 2003 года, когда отменили запрет на избрание в законодательный орган ранее судимых.
14 марта 2003 года парламент назначил Эрдогана премьер-министром. Он занимал этот пост вплоть до 28 августа 2014 года. Во время его правления Турция постепенно превращалась из парламентской в президентскую республику. Референдум о введении прямых выборов президента прошел в октябре 2007 года. 10 августа 2014 года Реджеп Эрдоган выиграл первые прямые выборы президента, набрав 51,8% голосов.
15 июля 2016 года турецкие военные предприняли неудачную попытку госпереворота. В итоге Эрдоган сохранил власть, в стране на три года ввели режим чрезвычайного положения (просуществовал до 19 июля 2018 года). Виновным в организации госпереворота президент назвал проповедника Фетхуллаха Гюлена. В общей сложности было задержано около 30 тыс. человек.
24 июня 2018 года Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.
Женат. Четверо детей.
Так говорил Реджеп Тайип Эрдоган
О России
«Россия не обычное государство, сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений. Всему этому Россия оказывает сопротивление… Мы будем искать пути и смотреть, приведет ли наше посредничество к миру. Пока для нас самое главное — использовать зерновой коридор»
В ходе визита в Узбекистан, 12 ноября 2022 года.
Об украинском кризисе
«Если бы не наши усилия за последние два года, то "западный клуб" втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не допустим этого… Определенно надеюсь, что ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве»
В интервью телеканалу A Haber, 30 марта 2023 года.
О Путине
«Все в Праге высказывались отрицательно в отношении господина Путина. Я сказал им: "Вы поступаете неправильно. Стали бы вы терпеть, будучи одной из самых уважаемых стран в мире, если бы на вас напали таким образом?" Я бы тоже не стал. Вот что делает господин Путин»
В разговоре с Ahaber, 3 ноября 2022 года.
О Западе
«Мы должны преподать Америке урок на этих выборах… Что посол Байдена делает здесь? Он посещает Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Пусть знает свое место»
Выступая в провинции Багджылар в Стамбуле, 2 апреля 2023 года.
О Евросоюзе
«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время»
На церемонии награждения «Высшим орденом Тюркского мира», 11 ноября 2022 года.
О санкциях против РФ
«У нас нет трудностей с газом. А Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели к этой ситуации (энергокризису.— “Ъ”). Путин использует все оружие, которое у него имеется»
На пресс-конференции в Анкаре, 6 сентября 2022 года.
О религии
«У нас нет религий под названием суннизм, алевизм, шиизм, наша религия имеет только одно название — ислам… Никто не спрашивал этого человека (Кемаля Кылычдароглу.— “Ъ”) о его вере, секте или профессии. Никто не обвинял его. Почему после 74 лет вы вдруг почувствовали необходимость предстать перед публикой со своей сектантской идентичностью?»
Выступая в Сакарье, 23 апреля 2023 года.
О внутренней политике
«На протяжении 21 года мы выступаем за всеохватывающую политическую волю, которая не посягает на чью-либо свободу, образ жизни, одежду и наряды, а иначе мы выберем диктаторский менталитет, который угрожает всем,— от учителей до полицейских, от художников до журналистов»
На митинге в Айдыне, 9 мая 2023 года.
Об экономике
«У нас есть проблема с инфляцией, но мы снизили учетную ставку до 8,5%, и она снизится еще больше. Мы делали это в прошлом, будем делать сегодня и завтра… Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по снижению инфляции до однозначных цифр. Я говорю это очень четко»
Выступая в Сакарье, 23 апреля 2023 года.
Чем известен Кемаль Кылычдароглу
Фото: Murad Sezer, Reuters
Родился 17 декабря 1948 года в городе Назымие (Турция). В 1971 году окончил Анкарскую академию экономики и коммерческих наук.
После окончания вуза стажировался во Франции и работал в Министерстве финансов Турции. С 1983 года — начальник отдела, а затем заместитель гендиректора Главного управления по доходам при Министерстве финансов Турции. С 1991 года возглавлял Фонд социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, в 1992–1999 годах — Фонд социального страхования. По версии журнала Ekonomik Trend признан лучшим государственным чиновником 1994 года.
С 1999 года вышел на пенсию, затем преподавал в Университете Хаджетеппе (Анкара), входил в совет директоров банка Turkiye is Bankas? и комиссию по борьбе с теневой экономикой.
В 2002 году стал членом Республиканской народной партии (партия основана первым президентом Турции Мустафой Кемалем Ататюрком). В ноябре того же года впервые избран в турецкий парламент, затем регулярно переизбирался. В мае 2010 года выбран председателем Республиканской народной партии, во время голосования на съезде получил 1246 из 1250 голосов.
В 2009 году Кемаль Кылычдароглу баллотировался на пост мэра Стамбула, но проиграл выборы кандидату от правящей Партии справедливости и развития (партию возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган).
В июле 2016 года назвал попытку госпереворота и свержения Эрдогана подлой атакой на демократию. Затем осудил инцидент со сбитым российским самолетом Су-24 в небе над Сирией, выступал против изменения конституции Турции и смены формы правления с парламентской на президентскую, за переговоры между Россией и Украиной.
В августе 2016 года в провинции Артвин произошло вооруженное нападение на кортеж Кемаля Кылычдароглу. По информации местного МВД, его организовали курдские боевики. В июле 2017 года во время «Марша за справедливость» на политика совершил покушение член «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России). По сообщениям СМИ, тогдашний лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади приказал казнить Кылычдароглу.
О желании выдвигаться на выборы президента Турции впервые заявил в эфире телеканала FOX в сентябре 2022 года. В мае 2023 года его выдвинул на выборы оппозиционный блок «Народный альянс». По информации СМИ, в случае победы Кемаль Кылычдароглу пообещал назначить вице-президентами лидеров всех пяти партий, которые вошли в «Народный альянс».
Женат, имеет троих детей. По рождению относится к алевитам (религиозное меньшинство в Турции).
Так говорил Кемаль Кылычдароглу
О России
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, дипфейками и записями, которые вчера были разоблачены. Если вы хотите, чтобы наша дружба продолжалась и после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»
В Twitter, 11 мая 2023 года.
Об украинском кризисе
«Мы не одобряем военные действия России против Украины. Тот факт, что две независимые, суверенные и соседние страны находятся сегодня в состоянии войны друг с другом, особенно затрагивает Европу, начиная с Черноморского региона. Мы хотели бы, чтобы бассейн Черного моря стал регионом сотрудничества в условиях мира и стабильности»
В интервью Medya Gunlugu, 19 марта 2023 года.
О Западе
«Было бы неправильно ограничивать внешнюю политику Турции как провосточную или прозападную… Мы входим в западные институты и организации, но Турция никогда не пренебрегала Востоком… Наш взгляд и на Азию, и на Европу основан на взаимодополняющем и интегрирующем подходе»
В интервью Nikkei Asia, 7 мая 2023 года.
О Евросоюзе
«Полное членство в ЕС является общей целью всех шести лидеров оппозиции. Мы собираемся осуществить демократические реформы, не дожидаясь, пока ЕС откроет переговорные главы. Мы принесем в нашу страну все демократические правила»
В Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, 12 октября 2022 года.
О санкциях против РФ
«Вы не ударите по России иным способом, деньги олигархов в основном находятся за пределами России. Если вы конфискуете эти деньги, то ударите по российской экономике. Теперь олигархи будут целиться в Путина. Другими словами, Путин подготовил свой конец»
В интервью телеканалу FOX, 2 марта 2022 года.
О религии
«Наша идентичность — это наша сущность. Мы должны заявить об этом с достоинством. Больше мы не будем говорить об идентичностях, о наших различиях, а будем говорить о наших общих мечтах»
Из видео о принадлежности к алевитам, 19 апреля 2023 года.
О внутренней политике
«Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — все это должно вернуться. Нашими приоритетами являются свобода и демократия»
В интервью Financial Times, 28 апреля 2023 года.
Об экономике
«При нынешнем правительстве в экономике накопилось слишком много уязвимостей. Мы стремимся перейти к традиционной политике в монетарной и финансовой сферах, не провоцируя эти уязвимости и не нанося ущерба… Мы преодолеем мины, заложенные этим правительством в экономику, с помощью сильных кадров, сильной программы и сильного плана действий»
В интервью Nikkei Asia, 7 мая 2023 года.
Чем известен Синан Оган
Фото: Dilara Senkaya, Reuters
Родился 1 сентября 1967 года в Игдыре (Турция) в семье этнических азербайджанцев. В 1989 году окончил факультет экономики и делового администрирования Университета Мармары.
После окончания вуза около семи лет прожил в Азербайджане. С 1993 по 2000 год — лектор, а затем заместитель декана Азербайджанского государственного экономического университета. В 1994–1998 годах возглавлял азербайджанский офис Турецкого государственного агентства по сотрудничеству и координации (TIKA).
С 2000 года работал в Евразийском центре стратегических исследований (Турция), где специализировался на России и Украине. В 2004 году создал и возглавил Центр международных отношений и стратегического анализа TURKSAM. В качестве его руководителя посещал заседания клуба «Валдай».
В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений МГИМО (тема работы — «Влияние внутриполитических факторов на формирование российского направления в турецкой внешней политике в условиях глобализации»).
В 2011 году избран в турецкий парламент от родного города Игдыр. Баллотировался от Партии националистического движения. В парламенте входил в «группы дружбы» Турция—Албания и Турция—Нигер, Турция—Азербайджан.
В августе 2015 года исключен из партии за критические высказывания в адрес ее руководителей, нарушение семи пунктов партийных правил. Позже по решению суда политика восстановили, но повторно исключили из списков в марте 2017 года. По информации СМИ, причиной могло стать его неприятие коалиции Партии националистического движения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С 2017 года не связан ни с одной из партий. На выборы президента он идет как кандидат от правой «Коалиции отца» (Ata).
Во время предвыборной кампании Синан Оган пообещал поднять размер минимальной зарплаты в Турции, бороться с коррупцией и обеспечить свободу СМИ внутри страны, выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
Так говорил Синан Оган
О России
«Мы рассматриваем Россию и Турцию как две страны, которые нуждаются друг в друге. Россия также необходима Турции, как она РФ. Турецко-российские отношения были темой моей докторской диссертации, над которой я работал в России, я написал ее на русском языке. Я являюсь кандидатом в президенты, который хорошо знаком с проблематикой двусторонних отношений, пристально следит за ней и придает ей важное значение»
В интервью ТАСС, 6 апреля 2023 года.
Об украинском кризисе
«Они забросили Украину перед Россией как наживку. Россия клюнула на эту приманку»
В интервью Ankara Desk, 2 марта 2022 года.
О Путине
«Путину нелегко сказать: "Давайте сядем за стол переговоров". Это заденет его самолюбие. Путин — лидер, который печется о своей репутации. Даже если Россия даст заднюю, вряд ли США пойдут на попятную. У США есть возможность… вернуть НАТО под полный контроль и ограничить Россию. Не ценой доллара, а ценой крови, льющейся на Украине»
В интервью Ankara Desk, 2 марта 2022 года.
О Западе
«В ходе нашего правления Турция будет в хороших отношениях как с Россией, так и с Западом. Но при этом мы не намерены утверждать политику Запада в отношении разрешения региональных кризисов»
В интервью РИА Новости, 30 марта 2023 года.
О санкциях против РФ
«Что касается санкций — сначала я бы дал шанс миру. Мы думаем, что можем найти решение, встретившись как с Путиным, так и с Зеленским. Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить»
В интервью РИА Новости, 30 марта 2023 года.
О религии
«Религия государства — справедливость, и неправильно, чтобы те, кто управляет государством, выражали свои религиозные взгляды и сектантское поведение. То, что вам нужно подчеркивать,— это вашу решимость управлять страной по справедливости»
В эфире Medyascope, 20 апреля 2023 года.