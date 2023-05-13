Умеренный исламист, главный оппозиционер и азербайджанец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez, Reuters Фото: Dylan Martinez, Reuters

Родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. В 1981 году окончил Университет Мармары по специальности «управление бизнесом». Будучи студентом, примкнул к исламистской Партии национального спасения. С 1976 года возглавлял ее молодежные отделения в Стамбуле.

После военного переворота в Турции 1980 года политические партии и профсоюзы оказались под запретом. В 1980–1982 годы Реджеп Эрдоган вынужденно работал менеджером в частных предприятиях. С 1982 года проходил срочную службу в армии.

В 1983 году вступил в созданную тогда Партию благоденствия. С 1984 года возглавлял ее отделение в Стамбуле, с 1985 по 1986 год входил в центральный совет партии. В 1989 году назначен главой администрации одного из районов Стамбула (Бейоглу). В марте 1994 года выиграл выборы мэра Стамбула.

В декабре 1997 года оказался под следствием по ст. 312 («Подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти») и лишился поста мэра Стамбула. Поводом стали цитаты поэта-пантюркиста Зии Гюкальпа, которые он произнес на митинге в восточной провинции Сиирт. В марте 1999 года суд приговорил Эрдогана к тюремному заключению сроком на десять месяцев. В июле 1999 года, отсидев четыре месяца, политик досрочно освобожден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

Параллельно в январе 1998 года из-за военного переворота была запрещена Партия благоденствия, Эрдоган вступил в Партию добродетели (позже также запрещена из-за призывов к исламизации страны). В 2001 году основал и возглавил Партию справедливости и развития. В ноябре 2002 года она получила 34,3% голосов на выборах в парламент. Из-за судимости Эрдоган не смог войти в него и стал депутатом только в марте 2003 года, когда отменили запрет на избрание в законодательный орган ранее судимых.

14 марта 2003 года парламент назначил Эрдогана премьер-министром. Он занимал этот пост вплоть до 28 августа 2014 года. Во время его правления Турция постепенно превращалась из парламентской в президентскую республику. Референдум о введении прямых выборов президента прошел в октябре 2007 года. 10 августа 2014 года Реджеп Эрдоган выиграл первые прямые выборы президента, набрав 51,8% голосов.

15 июля 2016 года турецкие военные предприняли неудачную попытку госпереворота. В итоге Эрдоган сохранил власть, в стране на три года ввели режим чрезвычайного положения (просуществовал до 19 июля 2018 года). Виновным в организации госпереворота президент назвал проповедника Фетхуллаха Гюлена. В общей сложности было задержано около 30 тыс. человек.

24 июня 2018 года Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.

Женат. Четверо детей.

Так говорил Реджеп Тайип Эрдоган