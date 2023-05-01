Гагаузия хочет как «Шор» в масле кататься

В Гагаузии — наверное, самом пророссийском регионе Молдавии — одним из двух лидеров гонки на выборах главы автономии стала малоизвестный до сих пор, да и сейчас, политик Евгения Гуцул. Поддержать ее призывал хор голосов: это и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, и певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов. На помощь госпоже Гуцул со всей своей популистской мощью пришел беглый молдавский политик и бизнесмен, лидер партии «Шор» Илан Шор, чью политическую программу можно свести к лозунгу «за все бесплатное против всего плохого». Пока эта установка работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению ряда экспертов, итоги первого тура выборов в Гагаузии свидетельствуют о невысоком уровне политической культуры в регионе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ По мнению ряда экспертов, итоги первого тура выборов в Гагаузии свидетельствуют о невысоком уровне политической культуры в регионе

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Центризбирком Гагаузии 1 мая подвел предварительные итоги выборов главы (башкана) автономии на юге Молдавии, состоявшихся 30 апреля. Из восьми участников предвыборной гонки в финал вышли двое — Евгения Гуцул и Григорий Узун. Оба, согласно данным ЦИКа, набрали по 26,4% голосов, но за господина Узуна проголосовали на 13 человека больше. Теперь кандидатам предстоит сразиться во втором туре, намеченном на 14 мая.

Таким образом, за кресло главы региона, ориентированного на Россию до такой степени, что здесь открыто говорят о желании стать ее частью, соперничают два пророссийских кандидата.

36-летний Григорий Узун, ранее успевший побывать депутатом парламента Молдавии и местного гагаузского законодательного органа, поддерживается лидером Партии социалистов, экс-президентом республики Игорем Додоном.

На одном из предвыборных митингов в Гагаузии, незадолго до голосования, господин Додон даже обещал местным жителям привезти в регион Владимира Путина. Власти Молдавии, к слову, недавно объявили о запрете на въезд в республику российского лидера. Страна также ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России.

Что касается Евгении Гуцул, то ее выход во второй тур был неочевиден, поскольку фаворитом считался политик Виктор Петров, еще один ярко выраженный пророссийский кандидат, за которого агитировал в том числе глава Татарстана Рустам Минниханов. Глава российского региона даже предпринял попытку добраться до Комрата и лично поддержать Виктора Петрова, но этому помешали молдавские пограничники: они не пустили господина Минниханова в страну, и он был вынужден улететь обратно.

На стороне Евгении Гуцул, которой в этом году исполнится 37 лет, играла яркая сборная.

Прочную связь госпожи Гуцул с Россией должны были продемонстрировать лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов. Леонид Слуцкий в тиражировавшихся в соцсетях онлайн-встречах с Евгенией Гуцул уверенно называл ее «будущим башканом». Поп-звезды Киркоров, Басков и Михайлов призывали голосовать за кандидата Гуцул и одновременно раздавали комплименты Илану Шору, которого называли своим другом.

Именно Илан Шор и возглавляемая им партия «Шор» поддержали и продолжают поддерживать Евгению Гуцул, о которой до нынешних выборов никто не знал.

Госпожа Гуцул обещает «реализовать прекрасные проекты» в Гагаузии и «всего за один год» многое изменить в автономии.

Илан Шор, начинавший свою карьеру в молдавской политике с избрания мэром небольшого города Орхей неподалеку от Кишинева, призывает гагаузов оценить, что с 2015 года им и его командой было сделано для жителей Орхея, где ходит бесплатный общественный транспорт и был построен парк бесплатных развлечений OrheiLand. И обещает, что то же самое произойдет в Гагаузии в случае победы Евгении Гуцул.

«Мы не политики, а пришли из бизнеса, где действуют другие правила. Мы приходим и строим. Амбиции всей команды партии "Шор" — построить Гагаузию и сделать жизнь людей прекрасной! Мы инвестируем в регион полмиллиарда евро, повысим пенсии и зарплаты на 30%, отремонтируем дороги, построим парки, создадим 7 тыс. рабочих мест, построим огромный парк развлечений — GagauziaLand, а также аэропорт в Комрате. Кроме того, счета за коммунальные услуги будут меньше. Вместе с Евгенией Гуцул мы превратим Гагаузию в край мечты!» — пообещал Илан Шор.

Главное слово в программе партии «Шор» — бесплатно. Партия обещает бесплатное дошкольное образование, бесплатное среднее образование, бесплатное государственное высшее образование, бесплатную медицинскую помощь, достойную пенсию по возрасту и утрате трудоспособности, увеличенные пособия для социально уязвимых категорий граждан, увеличенное пособие по уходу за ребенком и другие блага.

Господин Шор с 2019 года не живет в Молдавии, где недавно его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за незаконный вывод из трех молдавских банков, на тот момент аффилированных с ним, $1 млрд в 2014 году. Его правой рукой в партии «Шор» является депутат парламента Марина Таубер. Она была главной звездой антиправительственных митингов в прошлом году и начале нынешнего. Следующий, к слову, был запланирован на 7 мая. Госпожа Таубер активно агитировала за Евгению Гуцул в Гагаузии, появляясь на предвыборных акциях вместе с кандидатом.

У Марины Таубер тоже проблемы: она фигурант уголовных дел, касающихся финансирования партии «Шор» преступной организацией и фальсификации финансового отчета партии. 1 мая при попытке вылететь в Израиль она была задержана силовиками в связи с нарушением меры пресечения в виде судебного контроля с запретом покидать местность, где она проживает.

Илан Шор уже объявил, что его соратницу задержали потому, что молдавская власть «боится победы партии "Шор" в Гагаузии, как нечистой силы». «Они знают, что за короткое время мы сделаем радикальные изменения жизни людей в Гагаузии. И тогда люди увидят, что происходит, когда управляет партия "Шор", а что происходит, когда управляют эти мерзавцы»,— написал он в своем Telegram-канале.

Впрочем, обещанная господином Шором победа пока под вопросом. И не потому, что Евгения Гуцул может проиграть выборы. 10 мая Конституционный суд Молдавии должен рассмотреть ходатайство о запрете партии «Шор». Если это произойдет, неясно, сможет ли госпожа Гуцул в принципе участвовать в выборах. Мнения на этот счет в молдавском экспертном сообществе разделились.

Владимир Соловьев