Корнелльский университет отменил мероприятия из-за дела об изнасиловании
13.10.2026, 22:01
Президент Корнелльского университета в США Майкл Котликофф отменил все развлекательные мероприятия в студенческих братствах кампуса до конца учебного года. Причиной называется заявление одной из студенток университета о том, что в 2024 году она стала жертвой группового изнасилования в одном из братств.
Как сообщается, запрет должен дать время руководству вуза оценить свои действия и принять меры по недопущению сексуализированного насилия в университете и эффективной поддержке жертв такого насилия.
16 сентября женщина, обозначенная в деле как Джейн Доу, подала иск к Корнелльскому университету и семи бывшим студентам. По словам женщины, в октябре 2024 года она, тогда 20-летняя студентка того же Корнелльского университета, приехала в гости к приятелю в дом студенческого братства Chi Phi. Там она вместе со студентами употребляла алкоголь, а потом ее заставили принять кетамин. После этого ее принудили к сексу.
Подробнее об обстоятельствах дела и акциях в поддержку подавшей иск женщины — в материале «#MeToo, часть 2».