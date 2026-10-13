Вышел трейлер экранизации «Хроник Нарнии» от Netflix

Режиссером фильма выступила Грета Гервиг («Барби», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд»), она же написала сценарий. Картина основана на первой по внутренней хронологии цикла книге «Племянник чародея», опубликованной в 1955 году. В романе рассказывается о появлении Нарнии, ее создателе — льве Аслане — и раскрывается предыстория Белой Ведьмы.