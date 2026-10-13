Вышел трейлер экранизации «Хроник Нарнии» от Netflix
13.10.2026, 21:39
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Нарния: Племянник чародея». Это новая экранизация цикла Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии». Премьера в кинотеатрах намечена на 12 февраля 2027 года, а в стриминге — на 2 апреля.
Режиссером фильма выступила Грета Гервиг («Барби», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд»), она же написала сценарий. Картина основана на первой по внутренней хронологии цикла книге «Племянник чародея», опубликованной в 1955 году. В романе рассказывается о появлении Нарнии, ее создателе — льве Аслане — и раскрывается предыстория Белой Ведьмы.
Главных героев, мальчика Дигори Керка и его подружку Полли Пламмер, сыграли Дэвид МакКенна и Беатрис Кэмпбелл. Роль Белой Ведьмы, носящей на момент действий фильма и книги имя Джадис, воплотила звезда «Полового воспитания» Эмма Маки. Льва Аслана, создавшего Нарнию, озвучила Мэрил Стрипп.
Бюджет картины составил $200 млн, это один из самых дорогих полнометражных фильмов Netflix. Это будет первый фильм Netflix, получивший широкий прокат в кинотеатрах.