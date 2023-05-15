Охота к перемене норм

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник обсудит поправки к избирательному законодательству, регулирующие специфику выборов в новых субъектах РФ и устанавливающие особый порядок назначения избирательных кампаний на территориях, где введено военное положение. В последний момент, как стало известно “Ъ”, к этому проекту были предложены дополнительные изменения, касающиеся выборов на всей территории России. В частности, поправки вводят новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, и узаконивают практику, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатам и партиям придется следить за тем, чтобы стоимость единицы раздаваемой избирателям агитпродукции не превышала 2% от текущего размера МРОТ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кандидатам и партиям придется следить за тем, чтобы стоимость единицы раздаваемой избирателям агитпродукции не превышала 2% от текущего размера МРОТ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поправки к рамочному закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», регулирующие правила проведения выборов в новых регионах, были внесены в Думу группой депутатов и сенаторов в конце марта и приняты в первом чтении 18 апреля. В частности, авторы проекта предложили позволить этим субъектам на первых в составе РФ выборах самим устанавливать особенности их проведения в целях «обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан». Также жители этих территорий смогут использовать вместо паспорта «иной документ», сроки голосования могут быть сокращены, а избирательные участки могут создаваться в том числе и за пределами этих субъектов. Помимо этого, кандидатам, не сумевшим избавиться от зарубежных активов по независящим от них причинам, будет достаточно представить в избирком соответствующую информацию и изложить «обстоятельства, препятствующие соблюдению данных требований»: поводом для отказа в регистрации это не станет.

В начале мая к этому законопроекту были предложены новые поправки, призванные повысить легитимность намеченного на осень голосования в четырех новых субъектах РФ, где указом президента Владимира Путина с 20 октября 2022 года было введено военное положение (действующий закон о военном положении запрещает проведение выборов в таких условиях). В случае одобрения этих изменений в законе о гарантиях будет описана особая процедура, согласно которой Центризбирком РФ будет принимать решение о назначении выборов в условиях военного положения по инициативе глав соответствующих регионов и после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Однако и эти поправки оказались не последними: незадолго до намеченного на 15 мая заседания в профильный комитет поступил большой пакет очередных новаций (есть в распоряжении “Ъ”). Некоторые из них дополняют нормы, принятые в первом чтении (например, в пункте о голосовании не по паспорту предложено уточнить, что для этого сгодится не любой «иной документ», а лишь «выданный органами публичной власти и их должностными лицами и содержащий персональные данные»), но большинство поправок касаются уже не только новых территорий, но и России в целом.

Так, одна из них позволяет всем субъектам РФ (а не только новым) создавать на выборах в региональные органы власти избирательные участки за пределами этого субъекта (особенности проведения выборов на таких участках будет устанавливать ЦИК). Действующая норма, обязывающая власти всех уровней оказывать содействие избиркомам, дополняется отдельным упоминанием о том, что территориальные и участковые комиссии не должны оплачивать «затраты на использование помещений и оплату коммунальных услуг». Кроме того, авторы поправок предлагают узаконить сложившуюся практику и разрешить региональным и муниципальным органам выделять из своих бюджетов деньги «на оказание содействия в подготовке и проведении» федеральных выборов, включая выплаты членам избиркомов и информирование избирателей.

Еще одна группа поправок касается предвыборной агитации. В частности, впервые вводится запрет на ее проведение через интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Заодно предложено ограничить стоимость агитпродукции, которую кандидаты могут дарить избирателям, суммой, не превышающей 2% от МРОТ в целом по РФ (на 1 января 2023 года он составляет 16 242 руб.) за единицу продукции, иначе закон будет расценивать такие предвыборные подарки как подкуп избирателя. До сих пор закон о гарантиях никак не регулировал этот вопрос, а в законе о выборах в Госдуму цена подарков избирателям была ограничена 100 руб. за единицу.

Вносятся изменения и в ст. 58, регулирующую вопросы создания избирательных фондов: она дополняется положением, согласно которому законом может быть установлен минимальный размер добровольных пожертвований участникам выборов — не более 3% от всероссийского МРОТ. Ранее в избирательном законодательстве говорилось только о максимальном размере таких пожертвований.

Наконец, две новые поправки связаны с цифровизацией выборов. Во-первых, в случае проведения дистанционного электронного голосования минимальное количество бумажных бюллетеней, передаваемых каждому участку, будет определяться решением организующего выборы избиркома (по действующему закону о гарантиях их должно быть не менее 70% от списочного числа избирателей). А во-вторых, комиссии смогут вести в электронном виде не только общий реестр избирателей, но и список тех, кто голосует вне избирательных участков.

Ксения Веретенникова