В Лондоне открылась первая крупная выставка работ Джонни Деппа
13.10.2026, 20:59
В лондонской Halcyon Gallery начала работу первая в Великобритании масштабная выставка оригинальных работ американского киноактера и художника Джонни Деппа. Об этом сообщает Deadline. Как отмечает издание, выставка следует за открывшейся в Шанхае в августе этого года крупной выставкой картин и арт-объектов господина Деппа A Bunch of Everything («Куча всего»). Проект «Куча всего» был запущен в Нью-Йорке в 2024 году и перед приездом в Шанхай уже побывал в Токио.
В Лондоне представлены портреты героев, которых Джонни Депп сыграл в кино, его друзей, а также автопортреты. Там же выставлена его первая скульптурная работа — «The bunnyman» («Человек-кролик»), которую описывают как «хранителя из рода полулюдей-полукроликов, несущего Меч истины». Впервые его изобразил в свое время пятилетний сын актера, Джек. С тех пор его изображение появлялось на многих картинах и рисунках господина Деппа. Ранее скульптура демонстрировалась на художественной ярмарке «Современный Стамбул» в Турции.