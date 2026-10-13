В Лондоне открылась первая крупная выставка работ Джонни Деппа

В Лондоне представлены портреты героев, которых Джонни Депп сыграл в кино, его друзей, а также автопортреты. Там же выставлена его первая скульптурная работа — «The bunnyman» («Человек-кролик»), которую описывают как «хранителя из рода полулюдей-полукроликов, несущего Меч истины». Впервые его изобразил в свое время пятилетний сын актера, Джек. С тех пор его изображение появлялось на многих картинах и рисунках господина Деппа. Ранее скульптура демонстрировалась на художественной ярмарке «Современный Стамбул» в Турции.