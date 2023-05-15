На Знаменку подъезжают покупатели

Владелец офисного комплекса на улице Знаменка рядом с Кремлем, где находилась штаб-квартира Nord Stream 2, намерен продать его на открытых торгах как минимум за 9 млрд руб. В свое время объект перешел ВЭБ.РФ за долги, но сейчас там утверждают, что не имеют к нему отношения. Участники рынка не исключают, что актив может выкупить одна из госкомпаний. В этом случае, по их прогнозам, сделка станет в кризис одной из крупных на рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Информацию о продаже комплекса офисов на 23 тыс. кв. м на улице Знаменка, 7 в центре Москвы рядом с Генштабом Вооруженных сил РФ и в 500 м от Кремля “Ъ” обнаружил на площадке «Сбер А», выступающей оператором аукциона. Стартовая стоимость объекта — 10 млрд руб., торги намечены по голландской системе — на понижение этой суммы с ценой отсечения 9 млрд руб.

В материалах аукциона указано, что продавцом выступает УК «Молния», где “Ъ” подтвердили информацию о проведении торгов. Конечные бенефициары УК, зарегистрированной год назад, неизвестны: информации о них нет ни в «СПАРК-Интерфакс», ни в Kartoteka.ru. В то же время «Молния» числится совладельцем ряда структур, занятых в проекте по застройке бывшего часового завода «Слава» у Белорусского вокзала. Инвестором этого проекта ранее на рынке называли ВЭБ.РФ.

В ВЭБ.РФ заявили “Ъ”, что госкорпорация не является стороной сделки по продаже комплекса на Знаменке.

В 2018 году Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что этот комплекс перешел ВЭБ.РФ в рамках реструктуризации долгов владельца объекта — компании «Инстрой». Издание называло конечным владельцем компании Михаила Москалева, бывшего до 2006 года вице-президентом АвтоВАЗа, а в 2011–2014 годах — гендиректором спорткомплекса «Олимпийский» в Москве.

Судя по документам мэрии Москвы, «Инстрой» получил от властей города в 2004 году объект на Знаменке, построенный в XIX веке в качестве доходного дома, для дальнейшей реставрации и расширения площадей. В обмен компания профинансировала строительство находящейся по соседству галереи народного художника СССР Александра Шилова.

До весны 2022 года площади в комплексе занимали крупные западные компании, прекратившие свою работу в России после начала боевых действий на Украине. Например, там находилась штаб-квартира российского подразделения Nord Stream 2. Компаниям, не связанным с сырьевым сектором или госкапиталом, арендовать офис на Знаменке, 7 всегда было сложно, говорят опрошенные “Ъ” консультанты рынка недвижимости. По их словам, если сделка по продаже комплекса пройдет даже по нижней отметке в 9 млрд руб., то она станет одной из крупных в кризис.

Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков считает, что среди интересантов на объект могут быть госкомпании, которым необходима штаб-квартира рядом с Кремлем. Бизнес-центров в центре Москвы, где можно разместить сразу 1,1 тыс. сотрудников, сегодня очень мало, поэтому доля вакантных офисных площадей в таких районах не превышает 8,8%, говорит директор департамента офисной недвижимости CORE.XP (выступает консультантом сделки по продаже здания на Знаменке, 7) Элина Степная. Для сравнения: в целом по Москве объем свободных площадей в офисах класса А по итогам первого квартала 2023 года, по данным NF Group, достиг 13,3%.

Кроме того, продолжает госпожа Степная, в центре Москвы из-за существующих ограничений на новое строительство в 2023–2025 годах ожидается низкий прирост новых офисных площадей. К вводу запланировано всего 44 тыс. кв. м — это 1% от существующего объема предложения, говорит эксперт.

В комплексе на Знаменке, 7, введенном в середине 2000-х годов, необходима реконструкция, что потребует от покупателя объекта дополнительных затрат, предупреждает партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. С учетом этого и обозначенной стоимости продажи, по ее словам, девелоперов офисов «может останавливать высокая цена входа в объект». Поэтому, не исключает эксперт, реальные претенденты на актив могут появиться при дисконте 30–40% от названной продавцом стоимости недвижимости.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова