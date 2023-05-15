«Барселона» в 27-й раз выиграла чемпионат Испании

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и досрочно стала победителем чемпионата Испании по футболу. Матч 34-го тура завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы забили: Роберт Левандовский (11, 41), Алехандро Бальде (20), Жюль Кунде (53) — Хавьер Пуадо (73), Хоселу (90+2).

«Барселона» получила 85 очков по итогам 34 матчей чемпионата. Она стала недосягаемой для мадридского «Реала», который занимает вторую строчку турнирной таблицы (71 очко). «Барселона» завоевала титул чемпиона за четыре тура до его завершения.

Каталонский клуб стал чемпионом в 27-й раз. В последний раз «Барселона» получала этот титул в сезоне-2018/19. Рекордсменом по числу побед на чемпионатах Испании является «Реал», на его счету 35 титулов.

Леонид Уварчев