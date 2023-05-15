Альянс Эрдогана набирает 49% на парламентских выборах, у оппозиционной коалиции — 34%

На парламентских выборах в Турции побеждает «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета данных с около 98% урн блок получает 49,31%, партия господина Эрдогана — 35,4%. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получает 35,21% (сама оппозиционная партия набирает 25,38%).

По предварительным данным, Партия справедливости и развития может занять 266 мест в парламенте, Народно-республиканская партия — 168. Входящие в «Республиканский альянс» Партия националистического движения и Новая партия благоденствия могут получить 51 и 5 мест соответственно. Хорошая партия (входит в «Народный альянс») займет 44 кресла, «Альянс труда и свободы», в который входит прокурдская партия,— 66.

Подсчет голосов на президентских выборах также почти завершился, но пока точно неизвестно, будет ли проходить второй тур. Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов по итогам подсчета данных с 98% урн и пока не преодолел необходимый порог в 50%. Его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 44,99%.

О кандидатах — в материале «Ъ» «Умеренный исламист, главный оппозиционер и азербайджанец».

Леонид Уварчев