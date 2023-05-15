Главные анонсы 15 мая

В Москве пройдет заседание Совета Госдумы. Председатель Вячеслав Володин включил в повестку внесенный президентом законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

С 15 по 17 мая Москву посетит с визитом министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, запланированы его встречи со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

15-16 мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетит с рабочим визитом Чечню и встретится с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Конституционный суд Молдавии продолжит слушание дела о запрете партии «Шор».

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет заседание по первому в РФ уголовному делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины Антона Чередника, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими лицами.

В Москве суд по интеллектуальным правам повторно рассмотрит иск The Coca-Cola Company о недействительности регистрации товарного знака «Фантола» на ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф».

15 мая пройдет объявление результатов конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций, помогающим участникам спецоперации и их семьям.

В Нью-Йорке пройдет брифинг в Совете Безопасности ООН, посвященный ситуации на Украине.

В Москве начнутся плановые отключения горячей воды.

С 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года в РФ пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки и сокосодержащие напитки, квас.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».